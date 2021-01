Extérieur Nuit : GENTLEMEN CRITIQUES // 13.01.2021

Extérieur Nuit est en direct sur Radio Campus Paris ! De retour dans son bocal, l’équipe est masquée mais déborde d’enthousiasme.

Ce soir, le programme fait la part belle aux séries. Sur Canal+, Melvil Poupaud voit des OVNI(S) dans le ciel de des flamants roses en tomber. Omar Sy est LUPIN pour Netflix qui réinvente la figure du gentleman cambrioleur en super héros français. Héroïne du quotidien, la MUM d’Arte prend un nouveau départ après le décès de son mari tandis que celle de PIECES OF A WOMAN, seul film au programme aujourd’hui, bataille pour survivre à son deuil. Héros moins quotidiens, Jon Hamm et Daniel Radcliffe réinventent la médecine grâce à A YOUNG DOCTOR’S NOTEBOOK alors que David Schwimmer rejoint la NSA pour combattre la cybercriminalité avec INTELLIGENCE. Et c’est aussi le maitre mot de tous les débats critiques d’Extérieur Nuit.

Présentation : Elisabeth

Réalisation : Colin

Chroniqueurs : Rita, Laurent, Romane, Félix, Youri