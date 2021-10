Extérieur Nuit – FRACTURES ET RETROUVAILLES – avec Marina Foïs et Elisabeth Perez // 27.10.2021

LA FRACTURE, le film de Catherine Corsini qui sort aujourd’hui au cinéma, s’ouvre sur une rupture – une rupture amoureuse, sur fond d’une société divisée comme jamais. Car oui la division est partout. Même autour de cette table – nous nous divisons, chaque semaine, autour de films. Certains aiment les films d’auteurs croates en noir et blanc tournés en plan séquence tandis que d’autres préfèrent voir des voitures qui explosent dans l’espace. Mais ce qui nous réunit, c’est bien l’amour des films, des séries, de tout ce qui bouge sur les grands et les petits écrans. Alors ce soir on va parler d’amour – celui de Wes Anderson pour la France et le journalisme dans THE FRENCH DISPATCH, celui d’Edgar Wright pour le cinéma de genre et l’Angleterre rétro des années 60 dans LAST NIGHT IN SOHO, celui, un peu plus chelou, de Joe le stalker dans la série YOU, celui de Jonathan Cohen pour la drogue dans la saison 3 de FAMILY BUSINESS. Et évidemment La Fracture, qui raconte entre autres, une histoire d’amour. Nous avons l’immense plaisir de recevoir la productrice et l’actrice du film, Elisabeth Perez et Marina Foïs.