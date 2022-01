CHER EVAN HANSEN, EN ATTENDANT BOJANGLES et sa BELLE, on prépare la SUCCESSION de JANE BY CHARLOTTE, THE LOST FAUGHTER of Birkin. AND JUST LIKE THAT, je vous ai donné le programme de l’émission de ce soir. Vous n’avez rien suivi ? Pas de panique, chez Extérieur Nuit, on ne se contente pas de lister les films et les séries qu’on a vus, on les décortique comme des petites crevettes. Alors on commence par leur arracher la tête, comme THE GREEN KNIGHT, et ensuite on fait monter la mayonnaise.