Extérieur Nuit : FANTASTIQUES REALISATRICES // 14.11.2018

Cette semaine Extérieur Nuit mettait les réalisatrices à l’honneur avec deux interviews !

ANDRÉA BESCOND nous parlait de son film LES CHATOUILLES, réalisé avec ERIC METAYER.

CLAIRE SIMON nous parlait de son dernier documentaire, PREMIERES SOLITUDES.

Entre ces deux pépites sorties cette semaine nous avons tout de même trouvé le temps de vous parler du dernier film inspiré de la saga Harry Potter : LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD de DAVID YATES ; on n’a pas perdu nos mots comme Fabrice Luchini concernant le film d’HERVÉ MIMRAN, UN HOMME PRESSÉ ; on n’est pas passé loin de devenir fous en critiquant les CRAZY RICH ASIANS de JON M. CHU ; et pourtant on ne s’est pas mis à l’abris de vous parler de SALE TEMPS À L’HOTEL EL ROYAL de DREW GODDARD (le jumeau maléfique de Jean-Luc ?) !

Enfin on vous parlait série avec HOMECOMING par le créateur de Mr Robot, SAM ESMAIL.

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Realisation : Tom

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Morgane, Romane, Félix, Charly, Sophie

Web : LJ