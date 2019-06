Extérieur Nuit : ÇA CHANTE EN FOURCHE-LANGUE… // 12.06.2019

A l’heure où les petits dorment déjà, il sera question d’enfants zombies (ZOMBI CHILD de BERTRAND BONELLO) et de PIRANHAS (de CLAUDIO GIOVANNESI). Entre rêves et cauchemars, on entendra LE CHANT DE LA COULEUVRE (d’EMMANUEL RAQUIN-LORENZI) et celui des CHIMERICA (de LUCY KIRKWOOD). CHARLOTTE A 17 ANS (de SOPHIE LORAIN), GRETA (de NEIL JORDAN) un peu plus. Vous vous demandez qui sont ces gens ? Nous aussi. Mais chut, l’écran noir (BLACK MIRROR de CHARLIE BROOKER) s’allume et la séance commence, Exterieur Nuit, c’est parti !

Ne demandez pas le programme, il est juste au dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réal : Antonin

Présentatrice : Elisabeth

Chroniqueurs : Laurent, Youri, Félix, Charly, Romane, Elisabeth, Sophie, Morgane, Léa

Web : LJ