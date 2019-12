Extérieur Nuit : BITCH DE NOËL // 25.12.2019

Nous sommes le soir de Noël… Sophie Cat débat politique avec son vieil oncle facho. Félix, enroulé dans une guirlandes a mis le feu au sapin. Laurent a subtilement placé bébé Yoda dans la crèche et Romane danse nue devant la cheminée. Morgane finit sa dernière coupe de champagne en signe de pied de nez à sa cirrhose du foie, et le pauvre petit Youri n’a reçu un aucun cadeau pour le réveillon et ses 25 ans. Pendant ce temps, Elisabeth termine la bûche avec les doigts et lèche bien évidemment le plat et les couverts de tous les convives. Mais ce soir, on parle cinéma et séries. Nos tops, nos flops, toute l’année 2019 va défiler sous vos yeux ou plutôt dans vos oreilles pendant une heure.

TOP 5 2019 (CINEMA)



#1 PARASITE (Corée du Sud, réal. Bong Joon-Ho)

#2 JOKER (USA, réal. Todd Phillips)

#3 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (France, réal. Céline Sciamma)

#4 MIDSOMMAR (USA, réal. Ari Aster)

#5 THE LIGHTHOUSE (USA, réal. Robert Eggers)

TOP 3 2019 (SERIES)

#1 YEARS AND YEARS (UK, sur CANAL+)

#2 SEX EDUCATION (UK, sur NETFLIX)

#3 EUPHORIA (USA, sur OCS)

FLOP 5 2019 (CINEMA)



#1 PARIS EST A NOUS (France, réal. Elisabeth Vogler)

#2 MEKTOUB MY LOVE : INTERMEZZO (France, réal. Abdellatif Kechiche)

#3 NOUS FINIRONS ENSEMBLE (France, réal. Guillaume Canet)

#4 AD ASTRA (USA, réal. James Gray)

#5 CHANSON DOUCE (France, réal. Lucie Borleteau)

FLOP 3 2019 (SERIES)

#1 OSMOSIS (France, sur Netflix)

#2 L’EFFONDREMENT (France, sur CANAL+)

#3 GAME OF THRONES – SAISON 8 (USA, sur OCS)