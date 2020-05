Extérieur Nuit : HOLLYWOOD BOYS – avec Ariane Doublet // 06.05.2020

Dernier mercredi de confinement. Ce soir, Extérieur Nuit dit adieu aux légendes du BUREAU mais en accueille de nouvelles dans son bocal virtuel, celles de l’âge d’or d’HOLLYWOOD, tel que le fantasme Ryan Murphy. A défaut de pouvoir prendre l’avion direction Los Angeles, nous aurons de nouveau l’occasion de profiter d’un beau jour dans notre quartier en compagnie de L’EXTRAORDINAIRE MR ROGERS. Et pour les amateurs de sensation forte, on continuera de voyager à travers nos écrans, en compagnie du héros d’action d’action TYLER RAKE. Dans notre bocal virtuel, et parmi les légendes hollywoodiennes, on accueille ce soir Ariane Doublet, réalisatrice du documentaire GREEN BOYS dont on parle en première partie.

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Léa, Charly, Romane, Laurent, Sophie-Catherine, Félix, Youri