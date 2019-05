Euroscope #9 // Démocratie et institutions européennes // 24.05

Ce soir, on va parler démocratie et institutions européennes, à l’approche des élections des députés européens, qui auront lieu ce dimanche 26 mai. Nous recevrons Anne-Laure Delatte, économiste, chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe du CEPII, le centre d’études prospectives et d’informations internationales, et Emiliano Grossman, professeur associé au Centre d’études européennes de Sciences Po Paris.

Et dans le reste de l’émission on a parlé d’incitation au vote, de Stefan Zweig, et de caution politique…

Prochain (et dernier !) numéro de la saison, le 21 juin !

Présentation : Antoine Guiziou et Hugo Passard / Réalisation : Léonard Goria / Chroniques : Marie Bauduin, Sylvain Hamanaka & Mathis Joubert