Euroscope #27 // L’ère post-Merkel

Ce soir, Euroscope franchit le Rhin et s’intéresse à la situation politique de l’Allemagne ! Des élections législatives ont lieu en septembre, et elles marqueront le début de l’ère post-Angela Merkel, chancelière depuis 2005, et qui ne briguera pas de cinquième mandat.

Pour aborder la manière dont les différents partis abordent cette élection, sur fonds de crise pandémique et d’affaire de corruption, Euroscope reçoit ce mois-ci Paul Maurice, chercheur à l’Institut français des relations internationales et spécialiste de l’Allemagne.

En deuxième partie d’émission, la revue de presse internationale de Léa Hurel nous emmène en Amérique latine ; la chronique de Lucie Brillanceau nous ramène un an en arrière ; enfin, Valentin Grille nous parle géopolitique du divan…

Présentation : Hugo Passard, Mathis Joubert / Réalisation : Simon Marry / Chroniques : Lucie Brillanceau, Léa Hurel, Valentin Grille