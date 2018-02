Le master en scénario, réalisation et production de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne met en avant ses jeunes talents. Huit courts-métrages, réalisés par les étudiants de ce cursus, seront présentés au Forum des images puis diffusés sur France 3. Cette opération est financée par l’Adami, partenaire essentiel de la création artistique.

Des étudiants de Paris 1 font leur cinéma au Forum des images

Huit étudiants du master ont eu l’opportunité de se confronter à leur public. Le 15 janvier dernier, ils ont présenté leurs courts-métrages lors du festival Premiers plans à Angers. Une expérience qui sera renouvelée le 20 février prochain au Forum des images. Ayant pour thème la place de l’artiste dans la société, chacune de leurs créations a été réalisée dans des conditions professionnelles grâce à la maison de production Everybody on Deck et au soutien de l’Adami, principal partenaire de l’université pour ce projet unique en France.

La projection au Forum des images à Paris sera suivie d’une diffusion sur France 3 le vendredi 23 mars prochain dans l’émission Libre Court. Cette coopération entre Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Adami s’inscrit dans la durée : une nouvelle collection de courts-métrages intitulée Lieux d’artistes est d’ores et déjà en production pour 2019.

Par son approche transversale qui associe l’écriture, la réalisation et la production, le master professionnel dirigé par Frédéric Sojcher a pour objectif de réveler la création de jeunes cinéastes. La formation conjugue cours théoriques et pratiques : écriture de scénarios et de films documentaires, ateliers de direction d’acteurs, analyse filmique ou encore animation de débats avec des professionnels du cinéma.

Artistes !

La collection de huit courts-métrages du master en scénario , réalisation et production de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en partenariat avec l’Adami

Architecture des corps de Lou Skornicki

Le film retrace le parcours du chorégraphe Jordi Galí, des premiers pas agités au geste de danse maitrisé.

Coulisse d’une utopie de Céleste Rogosin

De jeunes artistes échangent autour d’un lieu idéal, où développer un projet artistique commun.

Génération perdue d’Alki Politi

« Je suis partie de mon pays, la Grèce, dans l’espoir de mieux le comprendre. […] Avec ce documentaire, je parle de ceux qui sont restés là-bas. »

La nuit grondante d’Anne Chapelot

Markus Gibb est DJ, Vincent est sourd. Leur passion commune pour la musique électronique les réunit.

Les ruches de Willy Orr

À l’Académie de l’Union, au coeur d’un lieu à l’aura surnaturelle, comédiens et maître de théâtre basculent dans les limbes où Molière les attire.

Passing tides de Roisin Burns

Une jeune cinéaste, exilée à Paris, retourne dans sa ville natale, au nord de l’Angleterre, pour y rencontrer un célèbre musicien local.

Pour ne pas être seul de Théo Hoch

Vincent Macaigne participe au tournage en motioncapture d’un jeu vidéo.

Saint-Jean de Simon Rieth

À la fin de l’été, deux adolescents fans du rappeur Jul se retrouvent une dernière fois pour se dire au revoir avant la rentrée.