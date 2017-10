Ether et Crac! // 05.10.17

Playlist

André Brasseur – X

La Düsseldorf – White Overalls

Spherical Objects – Elliptical Optimism

The Telescopes – I Fall, She Screams

Builders – On the Beach Last Night

Cheater Slicks – Red Book

Natural Snow Buildings – Ectoplasm Rain

Coil – Fire of the Mind

Emptyset – Speak / Dissolve

Craig Leon – Ring With Three Concentric Discs

GOD – Hate Meditation

MRR-ADM – 001/002

F.U.T.U.R.O.S.C.O.P.E – Utilisation Non Autorisée

Guitar Wolf – Roaring Blood

Uniform – Tabloid

Pärson Sound – Tio Minuter

The Cramps – She Said