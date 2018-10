En Pleines Formes 30/09/2018 : Art et littérature hors du livre

Qui dit rentrée dit rentrée littéraire, multiples prix, et pour les plus scolaires d’entre nous, listes d’ouvrages à acheter. C’est pourquoi En Pleines Formes pour fêter cette nouvelle saison parle ce mois-ci de littérature — mais de littérature hors du livre, dans ses multiples croisements avec la création contemporaine. Depuis les expérimentations sonores de Dada ou du Futurisme jusqu’au conférences-performances d’Eric Duyckaerts en passant par le rap, ces croisements sont multiples, et questionnent les liens entre art et littérature au-delà de la traditionnelle dialectique de l’ut pictura poesis et des récurrentes tentatives de hiérarchiser les arts. Alors quels sont les différents liens possibles entre art et littérature? En quoi de telles expérimentations permettent de questionner les frontières entre les médiums? En quoi le récit, la narration, peuvent-ils nourrir des démarches plastiques, et respectivement la page, l’écriture, être fertile pour des artistes?

Pour nourrir ces réflexions, nous recevons Jean-Max Colard, êtes Directeur du département « Paroles » au Centre Georges Pompidou et à l’initiative du festival « Extra, la littérature hors du livre », dont la deuxième édition se tenait il y a quelques jours; Cécile Mainardi, artiste performeuse et poétesse, auteure notamment du Degré rose de l’écriture mais également Sébastien Souchon, Adrien Van Meele, tous deux artistes plasticiens diplômés des Beaux-arts de Paris, et fondateurs des Éditions extensibles consacrées à la publication de textes d’artistes.

Animation et interview : Henri Guette, Flore Di Sciullo

Réalisation : Adel Ittel

