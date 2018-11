En Pleines Formes 25/11/2018 : Basketball et art contemporain

En septembre dernier, Delphine Roche proposait au Consulat, la performance « Why do we sweat », installant un ring de boxe en plein cœur de l’exposition Ocean Memories de Mathieu Lehanneur, disant chercher à interroger la chorégraphie sociale, ainsi que la construction par le corps d’archétypes sociaux. De cette performance vient une interrogation large et qui ne date pas d’hier : celles des manières d’articuler art et sport, et surtout des intentions qui président à la conjonction de ces deux pratiques, à cette friction entre ce qu’a priori on considère d’un côté comme une activité physique et collective, de l’autre comme une expérience surtout intellectuelle, et solipsiste. Du renversement de cet a priori, on en trouve de toutes formes, de tout médium, et de toutes époques. Et surtout, on peut dire que tous les sports y passent : le football avec le film de Philippe Parrenno et Douglas Gordon sur Z. Zidane ; la boxe avec les chats prêts à en découdre d’Alain Séchas; le Tao du salarié pour Julien Prévieux ; ou encore le basket avec les Two balls total equilibrium tank de Jeff Koons. Autant de sport, de médiums, de pratiques esthétiques et de visions de l’art différentes, avec peut-être néanmoins un même prédicat de départ, qui souligne l’évidence : art et sport sont en un sens des pratiques qui se construisent à plusieurs dans l’espace social et viennent cadrer la vie quotidienne, tout en apportant un surplus de sensibilité et un dépassement de soi dans l’expérience sportive et dans l’expérience esthétique.

Dans cette émission, c’est donc d’art, de sport et de lien social qu’il sera question. Nous recevons les artistes Julia Borderie et Cécile Bouffard, pour discuter de leur performance Tripple Drible, qui fait intervenir de jeunes sportifs en déstabilisant les règles classiques d’un match de basket pour questionner les frontières entre les fonctionnements respectifs des pratiques artistiques et sportives. Nous recevons également l’historien et critique d’art Jean-Marc Huitorel, spécialiste de ces questions, auteur notamment de l’ouvrage La Beauté du geste, art contemporain et sport [Éditions du Regard, 2005].

Et pour clôturer l’émission, Élodie inaugure pour nous une chronique « la bibliothèque d’En Pleines Formes », avec une lecture du dernier essai d’Élisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait [JP Ringier, 2017].

Animation et Interview: Flore Di Sciullo

Chronique: Élodie Hervier

Réalisation : Lorna Bhi et Élodie Hervier