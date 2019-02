En Futur Simone #12 – La mort dans le futur // 31.01.2019

« Si on devait mourir demain ?« . En espérant que vous avez la réf, Simone explore une question sensible pour cette nouvelle émission : la mort. Promis, ça fait pas peur, c’est même sûrement notre émission la plus joyeuse. On va vous parler nouvelles technologies, vieillissement, de variole, d’hologrammes et d’immortalité. Beau programme, non ?

Nos invité-s : Hugo Aguilaniu, Directeur de recherche à l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon et président de l’Institut Serrapilheira et Hélène Bourdeloie, Maître de conférences en sciences de l’information & de la communication, co-autrice avec Christine Chevret-Castellani de L’impossible patrimoine numérique : Mémoire & traces (Le Bord de l’eau, 15 février 2019).

Chroniques de l’émission :

Chronique fiction : Clément Plantureux

Les hologrammes en concert : Julien Jovené

Vieillissement et immortalité : Benjamin Robert et Nina Schretr

Le retour de la variole : Lucie Rondou

Tour du monde de la peine de mort : Maxime Fassiotti



Présentation : Clément Plantureux et Lucie Rondou// Chroniques : Lucie Rondou, Benjamin Robert, Philippe Peyre, Maxime Fassiotti, , Lara Mercier, Clément Plantureux // Réalisation : Maxime Fassiotti