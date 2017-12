Emission spéciale : La Nuit du Bruit ! 26.02.16

Sujets de réflexion sociologique et souvent à l’origine de discussions philosophiques sans fin « Si un bruit se produit, mais que personne ne l’entend, est-ce un bruit ? », les bruits interrogent, agacent, les « nuisances » sonores rendent fous… Tandis que les bruits voluptueux d’une nuit d’amour attisent un autre genre de folie, le désir, et que des générations de musiciens ont tenté de l’apprivoiser lors d’expérimentations sonores parfois surprenantes. Et que dire du bruit ambiant, celui qui nous entoure au point où l’on n’y fait plus attention ? L’assourdissant bruit de la ville, celui parfois crispant de l’info en continu, le bruit du quotidien… Ou encore les bruits que l’on aimerait oublier, (l’environnement sonore d’un hôpital?), ceux qu’on a pas connu (on entendait quoi au Moyen-Age ?), ceux qui ravivent d’agréables souvenirs…

Bref, il y a tant à dire sur le bruit que Radio Campus Paris y consacre une nuit entière, sobrement appelée La Nuit du Bruit.

Dans la nuit du 26 au 27 février de 22h30-5h30, une joyeuse bande de noctambules passionnés se retrouveront sur les ondes du 93.9 FM pour essayer d’y entendre plus clair sur le bruit. Cette équipe d’expédition sonore, menée par Mélanie Péclat (Résonance Magnétique, Déshabillez-moi) et Maxime Fassiotti , (F.E.U.R, La Tuture à Papa) a élaboré un programme au charme cacophonique certain ainsi que des chroniques borborygmiques.

Programme

22h30-1h : Le bruit vu par les sciences : Archéologie, sociologie et médecine

Tables rondes animées par Léa Hermenault, Enora Gault, Jonathan Landau et Loïc Judeau

Introduction

Les Pierres Qui Roulent : Bruits dans l’Archéologie

Petites Consultations Entre Amis : Consultation de Nuit

1h-3h : Les Fesses à l’air : Les Bruits dans la Sexualité

Décrochage animé par Elsa Landard

3h-4h : Le bruit comme matériau artistique

Table ronde animée par Flore Di Scuillo

4h30-5h30 : Balades au pays du Bruit : Lectures, musique et Home Made Bruit

Voyage organisé par toute l’équipe de la Nuit du Bruit

Invités

Nos invités en direct(par ordre alphabétique) :

Bruyant : studio de création – Installations interactives et sonores

Florence Kuoch : Musicologue

Samuel Lamontagne : Artiste sonore

Baptiste Marie : Créateur sonore

Alexandre Pinto : Archéologue

Joëlle Rolland : Archéologue

Odile Tromelin : Orthophoniste

Nos invités en différé (par ordre alphabétique) :

Laure Leroux : Archéologue médiéviste Archéologue médiéviste Haris Procopiou : Professeure d’archéologie à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Professeure d’archéologie à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Mathieu Saladin, Maître de conférences en art sonore à l’Université Paris 8 , Maître de conférences en art sonore à l’Université Paris 8

Chroniques

« Sociologie du bruit » : Emile Gayoso (Voix du crépuscule)

« Nuisances sonores au Moyen-Age » : Léa Hermenault (Pierres qui roulent)

« Bruit médiatique » : Grégoire Larrieu (Têtes de com’)

« Voyage en chambre anéchoïque » : Christophe Da Cunha

Chroniques médicales de l’équipe des Petites Consultations entre Amis

Musique

La musique sera assurée par nos chers YUMMY et AMPLITUDES !

Musique live : Jonathan Landau et Ramuntcho Matta