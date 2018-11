Des Regards à l’oeuvre : Mi-journalier, Mi-touriste // 02.11.18

Des Regards à l’œuvre dresse le portrait des espaces culturels à travers le regard des personnes qui font d’eux ce qu’ils sont. Ainsi, dans cette émission, la parole est aussi bien donnée aux « spécialistes » (directeurs, historiens, médiateurs, critiques, etc.), qu’à ceux que nous avons le moins l’habitude d’entendre (habitants/commerçants du quartier, musiciens de rue, femmes de ménage, caissiers, gardiens, agents de sécurité, visiteurs, etc.) mais qui n’ont pas pour autant moins de choses à nous dire… Pour la première saison (2018-2019) de cette émission, nous vous donnons rendez-vous au Centre Georges Pompidou.

Dans ce deuxième épisode, Stéphanie Kamidian (créatrice de cette émission) et Natacha Guiller (son associée) vous proposent de découvrir l’espace culturel qui a inspiré cette émission, à travers les témoignages de Jean-Max Colard, responsable du Service de la Parole, et de Fares, jeune homme de 31 ans rencontré à l’étage -1 du Centre…

……

Cet épisode a été co-créé par Stéphanie Kamidian et Natacha Guiller.

Montage : Stéphanie Kamidian

Musique intro et outro : Pompidou de Portico Quartet

Extrait musical : Bande sonore de One Piece « The Very, Very, Very Strongest »

Illustration : Natacha Guiller

Pour plus d’informations sur :

le Service de la Parole : https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cLboMKK/rrXMkod

la programmation de films au Centre Pompidou : https://www.centrepompidou.fr/fr/lib/Cinema-et-video

Pour nous contacter : desregardsaloeuvre(at)radiocampusparis.org