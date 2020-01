Des Regards à l’oeuvre : Bibliothèque vivante – Bpi // 07.01.20

Dans ce troisième épisode enregistré à la Bpi – Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou – je vous propose d’aller à la rencontre des participants du projet de Bibliothèque vivante imaginé par l’artiste Fanny de Chaillé.

Des Regards à l’œuvre dresse le portrait des espaces culturels à travers le regard des personnes qui font d’eux ce qu’ils sont. Ainsi, dans cette émission, la parole est aussi bien donnée aux « spécialistes » (directeurs, historiens, médiateurs, critiques, etc.), qu’à ceux que nous avons le moins l’habitude d’entendre (habitants/commerçants du quartier, musiciens de rue, femmes de ménage, caissiers, gardiens, agents de sécurité, visiteurs, etc.) mais qui n’ont pas pour autant moins de choses à nous dire…

Cet épisode a été réalisé par Stéphanie Kamidian.

Musique d’intro et d’outro : Pompidou de Portico Quartet

