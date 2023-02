Dépasser la fonction reproductrice : la stérilisation au féminin // 06.02.2023

Longtemps mal perçue, voire interdite, la stérilisation à visée contraceptive est une pratique de plus en plus répandue. Cette technique consiste en un acte chirurgical ayant pour objectif d’empêcher la procréation de manière définitive. Cependant, contrairement à la stérilisation masculine, la stérilisation féminine fait encore face à de nombreux obstacles et une inégalités d’accès effective. Nombre de facteurs peuvent expliquer la faible mise en pratique de ce droit. Forcée, la stérilisation des femmes est utilisée à des fins de contrôle et de répression des corps (et d’opression des populations considérées comme indésirables), mais dans sa version choisie, elle fait partie intégrante du combat féministe depuis le XXe siècle.

Comment la stérilisation peut-elle permettre la libération des corps des femmes à travers le droit de disposer de leur corps ? Quels sont les combats aujourd’hui autour de cette pratique et également autour des représentations qu’elle englobe ?

Avec Laurène Lévy, journaliste spécialisée en santé, rédactrice en chef adjointe du site Allodocteurs.fr – Le Magazine de la Santé, autrice de « Mes trompes, mon choix – stérilisation contraceptive, de l’oppression à la libération », à paraître le 17 février aux éditions Le passager clandestin.