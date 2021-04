Déconfiner le corps avec les étudiants de l’université Paris 3

Je ne vous l’apprends pas, nous sommes, à notre corps défendant, une nouvelle fois confinés. Depuis plus d’un an à présent, on nous recommande de sortir un minimum. Recroquevillés chez nous, nos jambes n’ont plus qu’un souvenir lointain de ces soirs où l’on dansait toute la nuit, nos mains ont oublié le son des applaudissements les soirs de théâtre ou de concert, nos visages ont disparu sous les masques. On ne sait plus où donner de la tête, dans cette situation où l’on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Pourtant, paradoxalement, c’est bien lui, le corps qui est au cœur des préoccupations : avoir une bonne santé, faire du sport, prendre soin de soi. Ne serait-ce pas le moment idéal pour le redécouvrir dans ce qu’il a, parfois, de plus intime ? Nous, les étudiants de Paris 3, nous vous proposons qu’ensemble nous nous jetions à corps perdu dans ce grand voyage anatomique. Donc restez avec nous pendant cette émission unique et organique pour, main dans la main, prendre le contrepied de cette période et explorer ensemble notre vie intérieure.

De la tête au pied, du visible à l’invisible, au programme de notre petite

épopée du corps humain nous aurons …

– un hymne à la main par Matthieu

– le bonheur à portée de pied avec Capucine

– une chronique qui vaut un rein de Lucas

– une fiction sonore sur le nez indigné de Solène

– une création sonore sur le poumon par Aruzhan

– une revue de presse sur le ventre qui en dit long sur les médias par Clara

– une fable des temps moderne sur la peau par Naïs

– l’interview croisée autour des cheveux de Myriam