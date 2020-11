De Jupiter A Saturne // 16.11.20

IL nous avait promis le retour des jours heureux mais visiblement c’est plutôt vers les ténèbres qu’il nous emmène.

Il faut se réinventer, moi le premier avait-il dit. Visiblement la réinventions en pleine crise sanitaire c’est une loi pour interdire de rendre compte du quotidien des violences policières et l’achat de nouveaux blindés pour cette même police qui continue sa mutation vers une milice politique, Jupiter rime de plus en plus avec mortifère.

Pour la seconde fois nos émissions ne peuvent donc se faire normalement mais nous continuons tout de même à vous envoyer des sons, des idées et notre ressenti un peu aussi. Ce soir, Le jazz fait des histoires n’a donc pas d’invité mais vous propose une playlist de nouveautés et de rééditions récentes, histoire d’échapper à Jupiter tant que c’est encore possible et quoi de mieux pour échapper à Jupiter que de se réfugier sur Saturne.

Sun Ra And His Solar Myth Arkestra – Adventures Of Bugs Hunters

The Solar Myth Approach vol 1 & 2

Luke Stewart Exposure Quintet – brown and grey

Exposure Quintet

Steve Potts – Street Blues

Musique Pour Le Film D’un Ami

Alan Wakeman Octet – dreams

Octet Broadcast Live 1969 / 1979

Horace Tapscott With The Pan African Peoples Arkestra – Jo Annette

Ancestral Echoes The Covina Sessions

Alan Braufman – The Fire Still Burns

The Fire Still Burns

Harun Ghulam Barabbas & Alaeddin Aldernest – Al Bab

The Breath OF The Masters Smiles

Milo Fine & Joseph Damman – The Acceptance Of Sorrow

Acceptance Of Sorrow

BBQ BBQ IV

Free Post Modernism

Emission proposée par Olivier Delaporte

Co production : Adel Ittel