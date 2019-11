Dans le Monde des Chercheurs

Ce mois-ci l’équipe de L’Atome de Savoir met en avant le métier de chercheur. Marie Gueunier-Farret, maître de conférence à l’Université Paris-Saclay, chercheur en photovoltaïque au laboratoire GeePs et enseignante à l’IUT de Cachan et Bertrand Clair, ingénieur brevet ont discuté des enjeux et modes de financement de la recherche en France avec Gaspard et Vadim.

Au programme :

[INTERVIEW] Recherche et propriété industrielle – par Gaspard DELARUELLE et Vadim IELKIN

[REPORTAGE] Peut-on considérer l’alcoolisme comme une maladie ? – par Jade ADIL et Lou FRITEL-HALIMI

[INTERVIEW] La recherche public au quotidien – par Gaspard DELARUELLE et Vadim IELKIN

[CHRONIQUE] Transformée de Fourier, ou les bases de la reconnaissance sonore – par Guillaume PETER

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Bruno LIUZZI