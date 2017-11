Tes cliques et tes claques : Marion au Kirghizistan (11.12.2017)

Le Kirghizistan de Marion

Direction le Kirghizistan avec au programme : des nuits en yourtes, du lait de jument et de la vodka ! Marion nous fait découvrir ce pays d’Asie centrale, idéal pour les amateur.trice.s de randonnées. Pendant 15 jours, elle a sillonné l’Est du Pays, autour des lacs Issyk Kol et Song Kul, entre Bichkek (la capitale), Kotchkor et Karakol.

Carte postale sonore :

Brésil avec la carte postale sonore d’Antoine et Florian de Douze regards du monde. En fin d’émission, on part auavec la carte postale sonore d’Antoine et Florian de

Programmation musicale :

Султан Садыралиев Кыргыз бийи (clip de musique très populaire qui passe sur la télévision locale)

–Ozung Bil de Kambarkan Folk Ensemble, 2001

Réalisation & diffusion :