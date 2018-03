Tes cliques et tes claques : Hugo au Cap-Vert // 05.03

Le Cap-Vert d’Hugo

De retour du Cap-Vert, Hugo raconte son périple au micro de Radio Campus Paris ! Il a sillonné quatre îles, deux dites « Barlavento » (São Tao et São Vicente) et deux dites « Sotavento » (Santiago et Fogo). Au gré de ses randonnées, il lui est arrivé de traverser des paysages voilés par l’harmattan. Il a même festoyé aux côtés des Cap-verdiens lors du Jour de la Démocratie, qui célèbre l’indépendance de l’archipel en 1975.

cachupa, la feijoada cap-verdienne, mais aussi aux beignets frits et au boudin noir, d’inspiration créole. Céleste nous offre même un shot de grog, le rhum cap-verdien. Un breuvage qu’elle n’offre « qu’aux amis de Céleste », dixt la propriétaire des lieux. Dans une ambiance festive, des musiciens jouent en live des tubes brésiliens et cap-verdiens. C’est l’occasion de (re)découvrir la morna, la musique traditionnelle cap-verdienne popularisée par la « Diva aux pieds nus » : Césaria Evora.

Carte postale sonore :

En fin d'émission, on part au Chili avec la carte postale sonore d'Antoine et Florian de Douze regards du monde. Après des heures et des heures de transports, ils ont fini par arriver à ce qu'on appelle « el fin del mundo » : Ushuaïa.

Programmation musicale :

