CJB // A corps ouvert – A VENIR 15/01/2018

Une envie pour cette fois de rentrer à fond dans le cracra. On va se pencher sur du sanglant, du débordant, du dramatique et du cinématographique. Les Chroniques du Joyeux Bordel s’intéressent aux enquêtes sociologiques mais aussi et surtout aux chercheurs qui s’accrochent au contenu de leur estomac.

Romain Juston s’est penché sur l’expertise médico-légale. Il a adopté une démarche d’ethnographe au plus près des corps morts, et il revient sur cette exploration entre salles d’autopsies, cabinets médicaux et administrations. En terrain sensible, face aux plaintes des victimes et à leur traitement médico-judiciaires.

Un objectif : Ouvrir la boîte noire de l’activité des experts pendant que les experts ouvrent les cages thoraciques. Beurk? Oui, mais pas que.

LUNDI 15 JANVIER à 18h30