Chablis Hebdo // Les gilets jouissent // 11.01.2019

Une question essentielle se pose à la vue de cette image tout aussi glorieuse que lâchement censurée par la bien-pensance ambiante : est-elle assez grosse ?

La photo, la censure, l’émission ou la b… ? Pardon, je m’égare, et pourtant je suis nul en créneau. Sans plus de circonvolutions qui feraient passer une contorsionniste chinoise pour Edouard Philippe, passons tout de suite au programme de notre émission.

Edwy Pêle-Mêle (moi) a brillamment introduit les chroniqueurs de la soirée :

Frédéric Lardon nous a poêlé avec un soupçon de philosophie et beaucoup de punch. Dommage que ce ne fussent pas des punchlines.

Antoine Déconne se prend pour Pivot et nous fait sa grande dictée.

André Manouchiant parles d’oies. Et de foies. Malades en plus. Le vegan en moi a vomi. Mais c’était bon.

Laurain Joffran a lu sa chronique sur son portable, parce qu’il n’a pas de race.

Patrick Cavachier a une pensée émue pour Carlos Ghosn.

Alain Duracel était là.

Et bien sûr, la suite des aventures de Johnson & Johnson, le Chablis Quizz préparé par Caroline Fourrée, Jérôme Malsain et notre ami Manchouille ! Mais pas de vulgarité. Ca, plus jamais.

Le tout sous les doigts de fée d’Antoine Laperche.