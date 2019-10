Bye Bye Yummy : Portron Portron Lopez / Periods / Prosperi Buri

Après 7 saisons sur les ondes de Radio Campus Paris à partager son amour pour les musiques fortes et mal enregistrées, Yummy tire sa révérence. Mais avant de déguerpir on se devait d’organiser une dernière teuf pour marquer le coup ! Rendez-vous donc le samedi 5 octobre pour faire trembler les murs de Mains d’Oeuvres.

👉 Portron Portron Lopez (Power Trio Garage Psychedelic)

Musique truande et tonique, rock beefheartien teinté d’influences afro-électroniques. Étirez-vous bien et préparez votre déhanché le plus sauvage.

🎵 https://portronportronlopez.bandcamp.com/

📺 https://www.youtube.com/watch?v=kI5GHg8iBYo

👉 Periods (Synth punk)

Ici il n’y a rien à cacher : adieu les guitares, le trio Periods opte pour une formule minimaliste (boîte à rythme, synthés, basse) et des paroles frondeuses qui remettent les idées en place, period!

🎵 https://periodsynth.bandcamp.com/

📺 https://www.youtube.com/watch?v=9DlFYWq_tKg&t

👉 Prosperi Buri (indie rock)

Rares et donc précieuses, les apparitions de Prosperi Buri sont à l’image de leur musique : un enchaînement de tubes spontanés et lofi dont il est difficile de se défaire.

🎵 https://prosperiburi.bandcamp.com/

📺 https://www.youtube.com/watch?v=kj2qRZOSkfQ

👀 ET AUSSI…

💪 TATOUAGES par Roca Balboa !

📷 https://www.instagram.com/rocabalboa/

💻 https://rocabalboa.com/

🔊 DJ SET Container Fanzine !

📽 PROJECTION DE GIFS DE Harmonie Aupetit GIFs/Broderies

👽 RESTEZ SALES 👽

💋 PARTENAIRES 💋

Novorama

Le Bombardier