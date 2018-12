BRTZ x SwampDiggers : bilan 2018 //11.12.18

Mardi 11 décembre, le studio était plein de crocos : une bonne partie de l’équipe de Swampdiggers.com était présente pour évoquer les projets marquants de l’année rap 2018. De Buffalo à Atlanta, de Londres à New Orleans…

La liste des projets par intervenant :

Brad Beat : XXX Tentacion « ? » / Mac Miller « Swimming »

Tis : G Herbo x Southside « Swervo » / Westside Gunn « Supreme Blientele »

Yanis : Young Nudy « Slimeball 3 » / 67 « 6 »

George de la Maille : Slimesito « Scarface Sito » / Rico Nasty « Nasty »

Julien : Key! x Kenny Beats « 777 »

Mugen : City Morgue « Hell or High Water » / Bill $aber « Kill Everything »

Lolo : Grems « Sans Titre #7 » / Ocean Wisdom « Wizzville »

Tibo : $uicideboy$ « I Want to Die in New Orleans » / Denzel Curry « Ta13oo »