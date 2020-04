BRTZ Podcast : Westside Gunn, J Stalin, Chetta, Tcheep… //21.04.20

Mardi 21 avril, 3ème émission confinée, avec cette fois-ci une petite discussion entre nous, et 3 sélections mixées.

Au menu entre autres : l’album de Westside Gunn, le projet instrumental de Tcheep, les sorties deFrankie Stew & Harvey Gunn ou 22Gz.

La tracklist :

Lolo

Dephlow – Anywhere The Wind Blows (Feat. Envy Hunter) [Prod. Phoniks]

TOP DOWN – KinKai feat. Children of Zeus

1982 (Statik Selektah and Termanology) – This too shall pass