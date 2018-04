Mardi 24 avril, nouvelle dose de nouveautés, nouvelle potion de Mugen, nouvelle pépite sur cire de Lolo. On a plein de petits trucs sympas à proposer, dont les dernières apparitions de Denzel Curry, encire lui, celles de Lil Toenail, Yung Hear$e, mais aussi le russe Pharaoh avec Ghostemane, le retour du crooner enfumé Kokane, un morceau doux des $uicideboy$, et de la violence piochée ici et là dans les profondeurs de soundcloud.

RDV à 21h en direct!