Récréation Sonore : Bricolo du dimanche // 22.10.17

Radio Campus a 20 ANS! Récréation sonore fouine dans ses archives!

Rediffusion en ce début d’automne de cette belle émission du 25.01.15 bruit-collée par Juliette Médevielle.

Et TATA TATIIIIIIIIN, en fin d’émission ça y est, défi relevé, vous découvrirez notre nouvelle rubrique de création Cap pas cap, un défi sur l’… ah ah , à vous de deviner!

Bricolo du dimanche

Ce soir, on perce, on visse, on plante des clous,

on repeint, on regonfle, on transporte,

on enfourche son scooter rose et vert pour voler au secours des angoissés du marteau,

et on répare les dégâts.

Ce soir, on est des bricoleurs du dimanche.

Un grand merci à Pierre et Jean-Marc des Jules de Paris, et à leurs clients, à Emile, et enfin à Daniel et Jean-Philippe, à la Recyclerie de la Porte de Clignancourt.

Musique : Le Bricoleur, de Georges Brassens, interprété par Patachou

La Cantine se met à Table, épisode n°6 : Mission Love

Karine, une des employés, est amoureuse d’un client, tout le monde est attendri… sauf Ricard, le directeur, qui, voulant faire respecter le Code des Procédures, interdit à Karine de rencontrer l’élu de son cœur. Heureusement pour celle-ci, Pierrette – aidée de l’Ingénieur Morin – met dans les pattes de Ricard un nouveau candidat au poste d’ « assistant de cuisson spécialisé ».

La Cantine se met à Table est une fiction qui met en scène le personnel et les clients d’une cantine d’entreprise complètement déjantée. Feuilleton écrit, interprété et réalisé par Antoine Chapenoire et François Bordonneau.

Cap pas cap

Création d’une capsule sonore de 2’ max. Liberté TOTALE. Pascaline Baumard et Estelle Duluc ont relevé le défi de cette semaine – et de saison?- lancé par François Bordonneau.