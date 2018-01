La bouquinerie jeunesse – Hélène Montardre et Noémie Bellanger

Pour cette émission autour du voyage & des livres. Nous recevons Hélène Montardre et Noémie Bellanger.

Hélène Montardre est autrice et voyageuse, est vient nous parler de Marche à l’étoile, son roman paru aux éditions Rageot.

Noémie Bellanger part faire le tour du monde de l’édition jeunesse à travers 7 pays. Vous pouvez la suivre sur son blog: 7lieues1livre.wixsite.com

Nathan présente Les aventures improbables de Peter et Herman de Delphine Jacquot aux éditions Les Fourmis rouge.

Christelle a choisi Dans la forêt d’Hokkaido, un roman d’Éric Pessan publié à l’école des loisirs

Léa nous parle de Là où vont nos pères de Shaun Tan publié chez Dargaud

Sans oublier :

Christelle et Léa qui s’affrontent sur la question : Quel est le pire univers livre jeunesse dans lequel passer ses vacances ?

Les chroniqueurs qui racontent un voyage qu’ils ont fait en lien avec un livre qu’ils ont lu…

Un jeu avec notre invitée, Noémie.

Et le comité de lecture ! Nous débrieferons notre lecture de Le monde est ma maison de Maya Brami et et Karine Daisay publié aux éditions Saltimbanques