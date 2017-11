La bouquinerie: Axel Desgrouas et les Véliplanchistes 29.10.2017

Spleen londonien pour la sortie de Ballade Sauvage.

La Bouquinerie vous plonge dans un road trip à base de rock et d’alcool sur des routes de bitumes tristes à pleurer. Le 29 octobre nous recevions une brochette de bouquineurs qui vibrent de littérature et de musique :

Laura Boisset, des Éditions Véliplanchistes , une bande de joyeux drilles qui mêlent textes et musiques, artistes émergents et paroles en Français ;

, une bande de joyeux drilles qui mêlent textes et musiques, artistes émergents et paroles en Français ; Axel Desgrouas, rockeur & parolier du groupe Métro Verlaine, auteur de Ballade Sauvage, et photographe aussi… Sacré jeu de jambe !

Livre écrit à la première personne, Ballade Sauvage nous emmène dans une dérive musicale, une sorte d’épopée mi-initiatique, mi-fantastique vers Londres pour faire le deuil d’un ami mort d’overdose, pour “fouler le pavé humide des quartiers bords, partir à la recherche des sounds systèmes reggae (…) sentir le pouls de Joe Strummer sous chacun de nos pas”.

L’écriture est abrupte et nous prend aux tripes avec une rage fataliste qui brûle le ventre : « On rêve d’un ailleurs, on cherche à combattre l’ennui par tous les moyens. Pour certains le voyage se trouve au fond d’un verre, pour d’autres c’est sur la face B d’un vieux disque. Je m’échappe à travers le viseur d’un appareil photo…»

Les Éditions Véliplanchistes nous parlerons aussi du premier numéro de leur revue Soubresaut, Les Premières Fois… consacrée à la langue française et à ses artistes, sous tous les hémisphères. Du côté de La Bouquinerie, nous accueillons Adel, notre nouveau réalisateur qui vient apporter son coup de baguette magique à l’émission. La bienvenue Adel 😉

Dionysos bénisse vos os chers Bouquineurs et à bientôt sur les ondes,

Éléonore, Timothé, Adel et Antoine