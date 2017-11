LA BITE A L’AIR // 24.11.17

Tout, vous saurez tout sur le zizi ! « Le vrai, le faux, le laid, le beau ». Chose promise (par Pierre Perret), chose due. Ce mois-ci, Les Fesses à l’air lève le voile (enfin, la capote) sur le pénis.

Le mâle, un porc dominant macho égoïste phallocentré et infidèle ? Oui, sans doute,peut-être… mais PAS QUE !

Ce vendredi 24 novembre à 22h30 sur les ondes de Radio Campus Paris, nous plongerons donc dans la tête (et la prostate) des hommes. Avec le sexologue Sébastien Garnero, les éclairages érectiles de nos chro-niqueurs avertis, des lectures couillues et des tests pas pha(llus)ciles de CUL-ture générale. Car si beaucoup d’idées et de fausses croyances circulent sur la sexualité féminine, il en circule tout autant sur la sexualité masculine !