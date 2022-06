Avance Rapide, les podcasts – #3 Transmission & création // 11.06.22

Radio Campus Paris lance Avance Rapide, le festival qui laisse la place aujourd’hui à celles et ceux qui feront les ondes de demain.

Du 9 au 12 juin, Avance Rapide met les questionnements des jeunesses franciliennes et européennes au centre des préoccupations et des dance-floors. Sur quatre jours de programmation radiophonique et musicale, Radio Campus Paris investit FGO-Barbara, Dock B, Balades Sonores et la Maison des Initiatives Étudiantes pour un festival organisé en collaboration avec Sphera, le premier réseau de médias indépendants européens. Porté en France par CaféBabel, StreetPress et Arty Farty, et soutenu par la Commission Européenne, Sphera aborde les sujets européens et transfrontaliers à travers vidéos, podcasts et événements. Musicien·ne·s, journalistes, chercheur·e·s, citoyen·ne·s se retrouvent pour échanger et festoyer sur l’antenne de Radio Campus Paris et dans des lieux partenaires. Dans une même dynamique de promotion de l’émergence, Radio Campus Paris s’associe au RIF et propose une programmation musicale et radiophonique audacieuse.

Samedi 11 juin

FGO-Barbara – 1 rue Fleury, Paris

Thématique «Transmission & création»

16h : Conférence «Aspect diasporique des musiques caribéennes : sonorités en circulation» avec Mylène Mauricrace (EHESS) et Jérémie Kroubo-Dagnini (Université d’Orléans)



17h30 : La Chevauchée



18h : L’œil à l’écoute



19h : Emission spéciale « Transmettre la création sonore » avec Loriane Kunsendi (Paradigma), Nathan Leclerc (Radio Pulsar) et Camille Masson (Radio Campus Paris)



20h : Emission spéciale « L’expé, c’est pas sorcier », showcases et interviews avec Morfine & Didem Coşkunseven

Retrouvez les autres podcasts du festival ci-dessous.