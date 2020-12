Anthropologie des gamers

Si je vous dit World of Warcraft, vous vous demanderez si les voix du crépuscule sont toujours une émission consacrée au Paris cosmopolite et aux peuples autochtones. En effet, les voix du crépuscule depuis leurs début se sont focalisés sur les peuples autochtones, puis le champs s’est élargie pour également prendre en compte le Paris cosmopolite. Nos thématiques sont toujours liés à l’anthropologie, la sociologie et l’histoire, et celle des jeux-vidéos peut être incluse.

Nous nous sommes intéressés à l’étude des gamers dans les jeux vidéos MMORP tels que World of Warcraft. C’est un champ quelque peu méconnu et empli de préjugés. L’idée est que les gamers sont des personnes qui on ou désocialisé à cause des jeux vidéos, les relations sociales créées dans les jeux vidéos sont perçues comme faibles contrairement à celles nouées lors de rapports conventionnels.

Aussi voix du crépuscule se font mission d’apporter plus de nuance dans la vision péjorative que l’on a des gamer et des relations sociales créées à travers ces types de jeux. L’anthropologue Olivier Servais a décidé d’établir son terrain d’enquête sur les joueurs du célèbre jeu World of Warcraft pour connaître avec précision la nature disparate de ces liens en établissant contact à travers le jeu, et donc en jouant lui-même. C’est un récit scientifique passionnant dont nous avons essayé de dresser les grandes lignes.

Invité :

Olivier SERVAIS est professeur à l’Université de Louvain en Belgique où il enseigne notamment l’anthropologie des mondes numériques. Dans ses recherches,il étudie les jeux vidéo, les réalités virtuelles, les religions et leurs relations avec leur environnement technologique. Il a co-dirigé notamment l’ouvrage Humanités réticulaires, (Academia, 2015),deux volumes de la Revue Social Compass sur les Eschatologie techno-scientifiques(2016-2017) et récemment, il est l’auteur chez Karthala du livre Jeux vidéo, nouvel opium du peuple ?, 2020.