Anthropologie de l’aide au développement // 21.10.2021

Nous entendons souvent parler d’aide au développement, développement faisant office de maître mot en vue de solutionner les problèmes des « pays du sud », autrefois qualifiés de « pays en voie de développement » et aujourd’hui dans un certain vocabulaire de « pays en développement ».

Mais quelles intentions se manifestent à travers cette aide au développement, financée par les « pays du nord » et promue par les instances internationales telles que l’Organisation des Nations Unies ou la Banque Mondiale ?

L’anthropologie s’intéresse au sujet depuis plusieurs décennies et tente de dresser des évaluations et des critiques de ce phénomène.

Nous vous proposons ce jeudi un entretien avec deux anthropologues spécialisés dans les questions de développement :

Tania Murray Li, professeure à l’Université de Toronto, membre de l’Académie Royale du Canada

Pierre-Yves Le Meur, rattaché à l’IRD – Institut de Recherche pour le Développement -, membre de l’unité de recherche SENS – Savoir, Environnnement, Société -,

Tania Murray Li a écrit en 2007 le livre Agir pour les autres, gouvernementalité, développement et pratique politique, traduit en 2020 aux éditions Karthala et préfacé par Pierre-Yves Le Meur.

Pour approfondir le sujet, si vous êtes anglophone, vous pouvez regarder cette conférence donnée par Tania Murray Li enregistrée par le MSH Sud à Montpellier, où elle présente les principales idées développées dans le livre : The Will to Improve : Governmentality, Development, and the Practice of Politics

Jeudi 21 octobre 2021 à 20h sur le 93.9FM