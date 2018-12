Amplitudes : Ultimae Records // 20.12.18

Pour une fois, Amplitudes investit les ondes sans céder à la brutalité ou à trop de grands écarts texturaux pour vous proposer une émission de deux heures consacrée à notre fierté nationale qu’est le label Ultimae Records. L’écurie lyonnaise est mise à l’honneur par le seul chroniqueur rescapé de la période de préparation des fêtes avec une sélection musicale arbitraire et non-exhaustive, des commentaires en roue libre mais surtout beaucoup d’Amour.

Encore mille mercis à Vincent Villuis de nous avoir permis de diffuser en exclusivité un morceau de son prochain album Inks, à paraître au printemps de l’année à venir.

Bon Noël à tous, et rendez-vous en 2019.

Tracklist :

Carbon Based Lifeforms – Abiogenesis (World of Sleepers, 2006 – Remaster 2015)

Scann-Tec – Snova I Snova (Unyt, 2016)

Solar Fields – Going In (Origin # 01, 2010)

Sync24 – Inadvertent (Comfortable Void, 2012)

AES Dana – Alep Offset (Inks, 2019)

Miktek – Purity (Elsewhere, 2013)

Hol Baumann – Radio Bombay (Human, 2008)

Solar Fields – Leaving Home (Leaving Home, 2005)

Martin Nonstatic – Granite (Granite, 2015)

Connect.Ohm – 9980 (9980, 2012 – Remaster 2018)

AES Dana – Low Tide Explorations (Pollen, 2012 – Remaster 2017)

Carbon Based Lifeforms – Polyrytmi (Interloper, 2010 – Remaster 2015)