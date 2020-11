Amplitudes : Piano // 05.11.20

Petite césure emplie de délicatesse et de nuance cette semaine pour l’équipe d’Amplitudes, qui est non seulement ravie de pouvoir partager avec vous 120 minutes bien trop courtes sur les relations entre le piano et les musiques tangentes qu’elle aime tant, mais se voit surtout renforcée d’une troisième voix passionnée en la personne de Nicolas, on l’espère pour longtemps.

Venez donc prendre le temps de vous immiscer avec nous dans les entrailles de cet instrument versatile, d’y percevoir les craquements du bois qui vit à travers le son, les impacts feutrés des marteaux sur les cordes, la danse des mains sur les touches d’épicéa et la résonance des notes dans des espaces acoustiques imaginaires et imaginés. Et surtout, vivez les transformations de ces traits caractéristiques à travers des circuits électroniques expressifs ou discrets, mais toujours présents pour proposer des compositions qui semblent valoir plus que la somme de leurs parties.

Bonne écoute.

Tracklist :

Aphex Twin – Avril 14th

Ryuichi Sakamoto – Andata

Roger Eno & Brian Eno – Slow Movement: Sand

Moon Ate the Dark – Explosions in a Four Chambered Heart

11min – Snow

Murcof x Vanessa Wagner – Arvo Pärt : Variations for the Healing of Arinushka

Nils Frahm – More

John Carroll Kirby – Wind

Joe Hisaishi – Madness

Thomas Köner – Tiento de la Luz 4

Philip Glass – Glasswork I : Opening

The Dead Texan – When I See Scissors, I Can’t Help But Think of You

Susumu Yokota – The Plateau Which the Zephyr of Floral Occupies

Snowdrops – Odysseus

Photo : The Piano, Jane Campion (1993)