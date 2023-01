Amplitudes : Lignes // 12.01.23

Même si on n’y croit pas de trop, on va tout de même commencer par vous souhaiter une bonne nouvelle révolution autour du soleil, avec toutes les éventuelles choses positives que vous pourrez bien inviter dans vos existences.

Et pour débuter 2023, après des essais franchement pas mauvais autour du cercle et du triangle, on pousse le défi des formes géométriques vers une dimension inférieure : la ligne. Qu’elle soit une droite, un segment, une courbe, un vecteur ou un méridien, réelle ou imaginaire, limitée dans l’espace ou carrément infinie, on vous propose notre liste de lecture inspirée par cet objet pourtant simplement défini comme une suite de points alignés. Voyons jusqu’où nous arriverons à tordre ce postulat euclidien.

Bonne écoute.

Tracklist :

Chris Watson – El Divisadero (El Tren Fantasma, 2011)

Joshua Sabin – U12 (Terminus Drift, 2016)

Aes Dana – Period 02 _ Transverse Axis ((a) period., 2021)

Second Woman – ////\\\\ (S/W, 2017)

Zobol – Footwork (Waveform Trajectory, 2022)

Ocoeur – L’Horloge (A Parallel Life, 2014)

Evan Caminiti – Collapse (Meridian, 2015)

BT – Orthogonal (Everything You’re Searching for Is on the Other Side of Fear, 2019)

Emptyset – Tangent (Demiurge, 2011)

Leandro Fresco & Rafael Anton Irisarri – Un Horizonte en Llamas (La Equidistancia, 2017)

Gaussian Curve – Four for You (The Distance, 2017)

Bérangère Maximin – The Thread (Land of Waves, 2020)

Dryft – Contour (From Stasis, 2021)



Photo : Spectacle son et lumière des 150 ans du viaduc de Morlaix, Kergourlay (2013)