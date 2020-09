Amplitudes : Cercle // 24.09.20

Alors que le triangle nous a fait ouvrir les yeux en début d’année, nous continuons à découvrir des signes cachés dans la géométrie sacrée qui nous circonscrit au quotidien. Pour l’ouverture de sa dixième saison, l’équipe d’Amplitudes s’est plongée dans l’univers du cercle et a rapidement découvert qu’au-delà de son apparente perfection, cette forme regorgeait de symbolisme plus ou moins obscur, mystique ou transcendant. On le devine omniprésent, exposé au regard du monde dans des titres alléchants et des alias évocateurs, mais nous n’avons pas tardé à ouvrir la boîte de Pandore pour voir l’empreinte du cercle et de ses dérivés partout où nous nous rendions. Qu’est-ce qu’un vinyle, si ce n’est un disque gravé de sillons s’échouant dans un dernier souffle silencieux et circulaire ? Est-ce qu’une bande magnétique n’est pas qu’un serpent qui se mord la queue ? Est-ce que la musique électronique n’est pas l’application acoustique du cercle à travers son essence répétitive ?

Venez répondre avec nous à ces questions existentielles durant 128 minutes rayonnantes.

Bonne écoute.

Tracklist :

Solar Fields – Circles of Motion

Diamont Dancer – Circle

Abul Mogard – Bound Universe

The Mistys – Womb

Radius – Oscillation Range

Massive Attack – Hymn for the Big Wheel

Temps Perdu? – Ouroboros

The Inward Circles – Ancient Arithmetic of the Hand

Puce Mary – The Spiral

Rainer Veil – Run Out

Tangents – Old Organs

Deathprod – Occultation 8

Ecker & Meulyzer – Carbon Cycles