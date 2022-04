Amplitudes : Hospital Productions // 07.04.22

Dire que ça fait longtemps qu’on veut parler d’Hospital Productions est un euphémisme. Mais encore plus que l’impatience de célébrer à notre façon ce bastion légendaire des musiques bruitistes et industrielles, nous étions retenus par l’aspect intimidant que représente un semblant d’hommage à l’héritage de Dominick Fernow, depuis les concerts noise DIY jusqu’à l’entreprise aux déjà 25 années d’existence. Entre noirceur et catharsis, de la colère à la confrontation, croisant les ambiances viscérales et les pulsions charnelles, la direction globale du label pourrait se résumer dans les mots de son créateur : « La noise est la liberté d’explorer les obsessions personnelles en dehors du public ou des genres ». Une petite famille sadomasochiste que l’on invite sur nos ondes pour deux heures malsaines et expiatoires.

Bonne écoute. Ou plutôt bon courage.

Tracklist :

Prurient – Vertigo (The History of AIDS, 2002)

Alberich – Thus I Curse Love (Psychology of Love, 2011)

Linekraft – Urban Deterioration (Engineering Analysis of Inner Death, 2018)

Alessandro Cortini – Lotta (Risveglio, 2015)

Violet Poison – Voices From the Hell (Voices From the Hell, 2013)

Shapednoise – Atomic Theory (The Day of Revenge, 2013)

Deathpile – You Will Never Know (G.R., 2003)

Orphx / JK Flesh – Burn Down the Heavens (Light Bringer, 2019)

Yellow Tears – Nectars of the Passion (The Pissmop LP, 2008)

Shifted – Flatlands (Appropriation Stories, 2016)

FFH – Nevada Light (Make Them Understand, 2013)

E-Saggila – For the Butterfly (Corporate Cross, 2020)

Aaron Dilloway – Untitled B (A Foxhole Point of View, 2010)