Amplitudes : Home Normal // 07.05.20

Créé à Tokyo en 2009 par le britannique Ian Hawgood, Home Normal fait partie de ces maisons immédiatement reconnaissables parmi ceux s’épanouissant dans les musiques électroniques qui savent prendre le temps. On ne décrira pas mieux le son du label que son géniteur : organique, minimaliste, intemporel. Des compositions qui se catalysent dans un concept né d’une vie de voyages, avec l’intention de créer un confort éphémère rappelant sans artifice la douceur de chez soi, même à l’autre bout du monde. Après 11 années d’existence, le futur du label s’annonce radieux et plein de nouveautés, et sa simplicité et son intégrité n’égalent probablement que sa constance et sa discrétion sur les fronts de la promotion. Une raison suffisante pour lui consacrer deux heures suspendues au-dessus de toutes les nuances situées entre la lumière et l’ombre, que Home Normal ne cesse d’explorer à travers son esthétique si singulière.

Bonne écoute.

Tracklist :

Giulio Aldinucci – The Rule of Forgetting

Chronovalve – Respite

Hotel Neon – Lowly

Konntinent – Touch

Elian – Whispers, Then Silence

The Boats – Raindrops (Second)

James Murray – First Hand

Faures – Magnetic Striping

Christopher Hipgrave – Slow Sun

Ithaca Trio – Just Skin