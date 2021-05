Amplitudes : Fantômes / Esprits // 20.05.21

Ça y est, nous voici enfin de retour dans les studios de Radio Campus Paris ! Il était temps de se réincarner en chair et en os à la place de nos spectres qui planaient au-dessus des consoles, essayant en vain de réaliser une émission aux transitions hasardeuses, aux reprises de parole improvisées et aux niveaux d’enregistrement déplorables. Mais cette fois-ci, c’est la bonne, et à défaut de se souvenir de la fonction de tous les boutons, y aura des bons micros pour entendre nos voix pleines de vie et d’excitation. Et quoi de plus logique pour une renaissance que de consacrer deux heures à parler d’esprits et de fantômes ? Émission garantie 100 % dérapages ésotériques, avec pas que des morceaux contenant « ghost » dans leur titre.

N.B. : Comme on a encore géré le timing comme des rois, on en profite pour dire que Dead People’s Things était tout à fait indiqué en conclusion d’émission, par son illustration sonore des choses impalpables, de sa noirceur minimaliste, et de sa propension à étirer le temps comme ça doit peut-être l’être de l’autre côté du voile.

Bonne écoute.

Tracklist :

Tape Loop Orchestra – Room 7 (All Machines Are Standing Still, 2019)

Teresa Winter – Mother of Death (What the Night Is For, 2018)

Atrium Carceri – Inner Carceri (Cellblock, 2003)

Roly Porter – An Open Door (Kistvaen, 2020)

Dreamsploitation – Alone, Watching Lovers Passing By (The In-Between Years: 1959-1963, 2014)

Chris & Cosey – Dancing Ghosts (Elemental 7, 1984)

James Murray – Grace (Killing Ghosts, 2017)

Procer Veneficus – Greengrey Waters (Ghostvoices, 2005)

Blakk Harbor – The Ghost of Paiute (Madares, 2018)

Diamanda Galás – The Lord Is My Shepherd (You Must Be Certain of the Devil, 1988)

Rufige Kru – Ghosts of My Life (Ghosts of My Life / Terminator II, 1993)

Corder Ritger Yantis – Mirror Bound (Possession, 2015)

Schloss Tegal – D.O.R. Manifestations (Oranur III « The Third and Final Report », 2012)

Deathprod – Dead People’s Things (Morals and Dogma, 2004)

Photo : Foggy Walk Through the Park, Jesse Bowser (2015)