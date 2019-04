Amplitudes : en direct du Sulfure Festival // 26.03.19

On vous avait bassiné avec le Sulfure Festival en janvier dernier, on vous avait bien teasé l’événement – ou plutôt les événements – on vous avait fait miroiter une retransmission en direct depuis Le Vent Se Lève, et c’est désormais chose faite.

Le mardi 26 mars, nous étions donc en direct du Sulfure Festival, pour couvrir les prestations de Mathias Delplanque, Frédéric D. Oberland et Jon Porras, mais aussi pour leur poser tout un tas de questions aussi pointues qu’inopinées, boire des bières, vous faire saliver lors de meublages de haut vol, mais aussi profiter de la soirée.

Un grand merci à l’équipe organisatrice pour l’accueil, toutes nos félicitations pour cet événement, nos meilleurs vœux pour une potentielle future édition l’an prochain, et – évidemment – notre reconnaissance éternelle aux trois artistes qui auront illuminé cette soirée.

Quatre heure d’émission au total, réparties comme suit :

Début à 50m40s : Introduction, interview de Jon Porras, et meublage

50m40 à 1h30m30s : live de Mathias Delplanque

1h30m30s à 1h47m20s : meublage de l’extrême

1h47m20s à 2h19m30s : live de Frédéric D. Oberland

2h19m30s à 2h36m30s : bla bla bla

2h36m30s à 3h12m : live de Jon Porras

3h12 à la fin : interview croisée de Mathias Delplanque et Frédéric D. Oberland