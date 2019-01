Amplitudes : Sulfure Festival // 17.01.19

Cette semaine, nous recevions les énergumènes qui se cachent depuis plusieurs semaines derrière le Sulfure Festival. Un événement en pas moins de 11 dates, réparties sur tout le mois de mars, et avec des têtes d’affiche aussi alléchantes que celles figurant sur l’image ci-dessus. Pour l’occasion, ils sont venus nous parler un peu plus en détail de leur projet, du qui, du pourquoi, du comment, et un peu aussi du quand. En bons tire-au-flanc que nous sommes, nous les avions pour l’occasion laissé maîtres de la programmation de l’émission, voici donc ci-dessous leur tracklist, comme un avant-goût du mois du printemps qui se fait attendre.

Plus d’infos sur le Sulfure Festival sur la page Facebook de l’événement, ou sur leur page Ulule, où vous pouvez à la fois financer le festival ET réserver vos places.

Tracklist :

Christ. – Happyfour Twenty

Alexandre Navarro – Diverses

Paulie Jan – Leaving home at 5AM

Paskine – Try To Feel The Firedamp

Giulio Aldinucci – The Eternal Transition

IDK IDA – Game of Tag

Mei – Pink Room

Jon Porras – Hymn to Light

Mathias Delplanque – Drachen Part 7

Rach Three – IV

Strangelove – Kisses

Fuji Kureta – What If

thisquietarmy – Tu aimerais parfois te retirer de ta matière