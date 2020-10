Amplitudes : Électricité // 22.10.20

Quoi de plus naturel que de glisser vers le thème de l’électricité et de ses rejetons lorsqu’on cause de musique électronique ? C’est donc le sujet de cette émission, de ses choix les plus évidents jusqu’à des liens plus abscons, le tout expliqué avec brio (c’est faux) par l’équipe sous couvre-feu d’Amplitudes. Comme d’habitude, peu d’explications, un peu d’hésitation, et toujours beaucoup de passion pour tisser des liens entre les choix musicaux et leurs rapports avec les bobines, le courant, le magnétisme ou la foudre. Y a même un peu d’autopromotion dégueulasse et un morceau de Solar Fields.

Bonne écoute.

Tracklist :

Connect.Ohm – 9980

Atom™ – Strom

Trdlx – Raijin

Tapage – Low Volt

Swarm Intelligence – Low Power Line

Motorpig – Tesla Coil

ELpH vs Coil – Opium Hum

Solar Fields – Polarity

FOUDRE! – Hachiman

Maeror Tri – Mental Electricity

Pan Sonic – 17’28ˮ