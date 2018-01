Amplitudes : Batteries // 18.01.18

Pluie de baguettes cette semaine sur Amplitudes, avec cette émission dédiée aux batteries. Au programme : beaucoup de battements, presque pas de flottements.

Tracklist :

Stray Dogs – Rite

James Plotkin & Paal Nilssen-Love – The Skin, The Color

The Cinematic Orchestra – Chanel 1 Suite

Andrea Belfi – Iso / Lead

Yodok – III

Hangedup & Tony Conrad – Principles

Venetian Snares – Szamár Madár

Faust vs. Dalek – Imagine What We Stated / T-Electronique

Gum Takes Tooth – Tannkjøtt

Zu – Erinys

FULkANELLI – Kompasso