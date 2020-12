Amplitudes : 12k // 17.12.20

Après pas mal de thèmes abstraits, Amplitudes voulait revenir à une émission plus facile et plus douce, si ça signifie quelque chose. C’est sûr ce constat que nous consacrons aujourd’hui deux heures (et trente-six minutes) à 12k, label important s’il en est dans les musiques électroniques tangentes qu’on s’évertue à explorer. Le menu du jour est basé sur un tour d’horizon large, fidèle à la fois à toute son esthétique et à nos propres amours.

Il y a bien sûr de courts (comprendre : déjà trop longs) points historiques sur la création du label et les différentes étapes sur les changements sonores qui l’ont animé. Mais on détaille surtout nos choix et nos ressentis autour des 12 principes qui ont fondé et continuent de diriger cette grande maison de l’ambient minimaliste, aux forts reflets réverbérés dans les environnements que les artistes parcourent. Textures, contrastes, simplicité, contradictions apparentes et évasion sont quelques uns des qualificatifs qui risquent de vous venir à l’esprit en écoutant cette tranche. C’est forcément tout le bien qu’on vous souhaite en ces temps crépusculaires.

Bonne écoute, et bonnes fêtes bien méritées.



Tracklist :

Shuttle358 – Blast (Chessa, 2004)

Federico Durand – Comenzó a Nevar (Alba, 2020)

Simon Scott – _Sealevel.3 (Below Sea Level, 2012)

Gareth Dickson – Nunca Jamas (Quite a Way Away, 2012)

Marcus Fischer – Loss (Loss, 2017)

Lawrence English – Droplet (A Colour for Autumn, 2007)

Giuseppe Ielasi – 5 (Aix, 2009)

Kane Ikin – Compression Waves (Sublunar, 2012)

Moskitoo – Mint Mitosis (Mitosis, 2013)

Corey Fuller – Look Into the Heart of Light, the Silence (Break, 2019)

Pjusk – Streif (Solstøv, 2014)

Willits & Sakamoto – Chi-Yu (Ocean Fire, 2008)

Taylor Deupree – Thaw (Reprise) (Faint, 2012)