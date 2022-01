Amplimondes : Montagnes // 27.01.22

L’équation la plus célèbre de Radio Campus Paris se manifeste à nouveau en ce début d’année 2022 : Amplitudes + Mappemonde = Amplimondes met cette fois ses plus belles chaussures de randonnée pour partir à la conquête des reliefs en moyenne et haute altitude. Suivant l’Italie, le Cosmos, le Japon, les Océans, les Déserts, les Forêts et la France, accompagnez-nous dans cette huitième excursion groupée vers les montagnes, les vallées, les cols, les crêtes, et tout un tas de vocabulaire de bonne foi discutable pour justifier certains choix musicaux tout aussi discutables.

Air frais, toits du monde et topographies musicales sont les promesses que l’on essaye de tenir durant ces trois heures d’hystérie collective, toujours motivées par la recherche d’un morceau dont la pertinence n’égale idéalement que sa capacité à crisper l’autre équipe.

Bonne écoute.

Tracklist :

Daniel L Harle – On a Mountain (Harlecore, 2021)

Christoph Berg – A Small Path Crossing (Paraphrases, 2012)

Ecker & Meulyzer – Melting Refuge (Carbon, 2019)

Chi – Before the Mountain (The Original Recordings, 1996, Remaster 2016)

The Legendary Pink Dots – The Hill (Asylum, 1985)

Biosphere – Kobresia (Substrata, 1997)

Mount Eerie – The Place I Live (Clear Moon, 2012)

The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – Lobby (The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, 2006)

Sufjan Stevens & Angelo de Augustine – Olympus (A Beginner’s Mind, 2021)

DjRum – Mountains Pt. 1 (Mountains EP, 2011)

Catherine Ribeiro + Alpes – Parle-moi d’un Homme heureux ((Libertés ?), 1975)

Erik Wøllo – Glacier Blue (The Polar Drones, 2003)

Christopher Larkin – Crystal Peak (Hollow Knight, 2017)

Lena Raine – Madeline and Theo / Starjump (Celeste, 2018)

Rachel Elkind & Wendy Carlos – Rocky Mountains (The Shining, 1980)

Susumu Yokota – Saboten (Acid Mt.Fuji, 2016)

Jean Ferrat – La Montagne (Jean Ferrat, 1965)

Wellengärtner – Ghost in the Snow (Avalanche, 2021)

Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God) (Hounds of Love, 1985)

Thomas Köner & Yannick Dauby – Une Topographie sonore : Col de Vence (Zyklop, 2002)

Photo : Mjóifjörđur, fjords de l’Est en Islande (2018)