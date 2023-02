Amplimondes : Le Royaume-Uni // 09.02.23

L’association incroyable des meilleures émissions musicales de Radio Campus Paris n’a rien produit depuis avril 2022 ? Comment ça ??? Vite, au nom de la Reine, remédions-y !

Amplitudes + Mappemonde = Amplimondes se réveille donc pour déjà sa dixième émission dédiée au point névralgique culturel qu’est le Royaume-Uni, suite à neuf autres joutes radiophoniques sur l’Italie, le Cosmos, le Japon, les Océans, les Déserts, les Forêts, la France, les Montagnes et un second détour par le Cosmos(²). Trois heures où nous ne parlerons certainement pas de l’accident de Lady Di, de la coupe de cheveux lamentable de Boris Johnson ou des punks à chien originaux. Il y aura assez à dire sur tout l’héritage musical incroyable de ce pays, allant du rock à la UK bass, en passant par le trip-hop et la pop.

Pour le meilleur, ou pour le pire ? Soyez-en témoins ici même et maintenant, comme le dirait Fatboy Slim.

Bonne écoute, et bonne chance.

Tracklist :

David Berezan – Buoy (Allusions sonores, 2013)

Krome & Time – This Sound Is for the Underground (This Sound Is for the Underground / Manic Stampede, 1992)

Burial + Four Tet – Moth (Moth / Wolf Cub, 2009)

Faithless – Insomnia (Reverence, 1996)

Andy Stott – Hatch the Plan (Luxury Problems, 2012)

JK Flesh – Fear of Fear (Worship Is the Cleansing of the Imagination, 2013)

Nia Archives – 18 & Over (Forbidden Feelingz, 2022)

PinkPantheress – Take Me Home (Take Me Home, 2022)

Younger Brother – I Am a Freak (The Last Days of Gravity, 2007)

Black Midi – Hellfire + Sugar / Tzu (Hellfire, 2022)

Throbbing Gristle – Maggot Death (Studio Recording) (The Second Annual Report, 1977)

Blanck Mass – Cruel Sport (Dumb Flesh, 2015)

SOPHIE – Whole New World / Pretend World (Oil of Every Pearl’s Un-Insides, 2018)

Aphex Twin – Polynomial-C (Xylem Tube E.P., 1999)

All Soundbwoy Out – Asbo (Asbo, 2007)

Rainer Veil – UK Will Not Survive (New Brutalism, 2014)

Kelly Lee Owens – On (Inner Song, 2020)

Loraine James – Black Excellence (Stay on It) (Building Something Beautiful for Me, 2022)

Actress – Leaves Against the Sky (Karma & Desire, 2020)

Autechre – All End (NTS Session 4, 2018)

